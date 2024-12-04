Захарова высказалась о реакции Филиппин на проход российской подводной лодки

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва удивилась реакции Манилы на появление в территориальных водах Филиппин российской подводной лодки Балтийского флота «Уфа».
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