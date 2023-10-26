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Челябинский школьник вместо уроков решил слетать в Сочи

Челябинский школьник вместо уроков решил слетать в Сочи

В аэропорту Челябинска сняли с авиарейса подростка, сбежавшего из дома. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, в дежурную часть транспортной полиции поступила.

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