Челябинский школьник вместо уроков решил слетать в Сочи

В аэропорту Челябинска сняли с авиарейса подростка, сбежавшего из дома. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, в дежурную часть транспортной полиции поступила.
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