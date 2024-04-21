ВМФ России и Китая подписали Меморандум о сотрудничестве

Командующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев и главнокомандующий ВМС Народно-освободительной армии Китая Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море.
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