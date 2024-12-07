Татьяна Лазарева* призналась, что мечтает вернуться в Россию

Татьяна Лазарева* поделилась своей мечтой о возвращении в Россию. Телеведущая, которая в настоящее время проживает в Испании, рассказала о своем желании вернуться на родину в разговоре с коллегой Фаридой Курбангалеевой.
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