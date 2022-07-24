В Холмогорском районе в ДТП разбился пенсионер из Архангельска

Днём 23 июля на 20-м километре дороги Двинской — Пиньгиша автомобиль Mitsubishi Lancer упал в кювет.По предварительным данным, это произошло, когда 60-летний водитель, житель Архангельска, выполнял крутой поворот, двигаясь со стороны Пиньгиши.