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В Холмогорском районе в ДТП разбился пенсионер из Архангельска

В Холмогорском районе в ДТП разбился пенсионер из Архангельска

Днём 23 июля на 20-м километре дороги Двинской — Пиньгиша автомобиль Mitsubishi Lancer упал в кювет.По предварительным данным, это произошло, когда 60-летний водитель, житель Архангельска, выполнял крутой поворот, двигаясь со стороны Пиньгиши.

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