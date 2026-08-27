Психосоматолог Елена Вершинина: что делает слова разрушительными и как на это реагировать

Почему одни фразы буквально перехватывают горло и вызывают телесную реакцию? Потому что они попадают в самые уязвимые зоны нашей нервной системы - в области, которые отвечают за чувство безопасности, привязанность, значимость и предсказуемость будущего.
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