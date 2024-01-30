Звезда французского футбола Килиан Мбаппе требует астрономическую зарплату

Французская звезда Килиан Мбаппе, у которого заканчиваются последние месяцы контракта с футбольным клубом "Пари Сен-Жермен", требует зарплату в размере 100 миллионов евро, чтобы перейти в мадридский "Реал", сообщают испанские СМИ.
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