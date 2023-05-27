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В Sohu назвали шаг России, из-за которого Украина будет "дрожать от страха"

В Sohu назвали шаг России, из-за которого Украина будет "дрожать от страха"

Китайской интернет-издание рассказало, как размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии повлияет на Украину и страны НАТО25 мая стало известно, что Россия начала перемещать на территорию братской Белоруссии ядерные боеприпасы.

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