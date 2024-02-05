Севастопольская аренда квартир оживилась и посвежела

Арендный рынок жилья в Севастополе снова оживился, так как, по мнению экспертов, многие потенциальные покупатели отложили покупку квартир, чтобы понять, какие в дальнейшем ожидаются ипотечные ставки по кредитованию на покупку квартир в новостройках.
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