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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Севастопольская аренда квартир оживилась и посвежела

Севастопольская аренда квартир оживилась и посвежела

Арендный рынок жилья в Севастополе снова оживился, так как, по мнению экспертов, многие потенциальные покупатели отложили покупку квартир, чтобы понять, какие в дальнейшем ожидаются ипотечные ставки по кредитованию на покупку квартир в новостройках.

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