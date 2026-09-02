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Царьград

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Андрей Бетин назвал ключевые навыки для поколения Z

Андрей Бетин назвал ключевые навыки для поколения Z

Гендиректор "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин подчеркнул важность самообучения и критического мышления для поколения Z.

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