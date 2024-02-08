Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции PayPal упали на 8% после отчета

Акции PayPal упали на 8% после отчета за последний квартал, который превзошел ожидания рынка. Инвесторы разочарованы перспективами компании - никто не в восторге от ее консервативного прогноза по прибыли, отмечает Market Watch.

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