Акции PayPal упали на 8% после отчета за последний квартал, который превзошел ожидания рынка. Инвесторы разочарованы перспективами компании - никто не в восторге от ее консервативного прогноза по прибыли, отмечает Market Watch.
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