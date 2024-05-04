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Эдриан Ньюи: «Сейчас у меня нет никакого плана в «Формуле-1»

Конструктор Эдриан Ньюи поделился мыслями о предстоящем отдыхе и ответил на вопрос, давно ли думал об уходе из «Ред Булл».

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