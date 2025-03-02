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«Этому больше не наливать»: нашлось объяснение скандальному поведению Зеленского в Белом доме

«Этому больше не наливать»: нашлось объяснение скандальному поведению Зеленского в Белом доме

БлокнотРУ Бывший глава немецкой разведки Ханс-Георг Маасен заявил, что потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский мог находиться в нетрезвом состоянии во время встречи с Дональдом Трампом.

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Комментарии
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Н
Нина
Он всегда под кайфом.
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7 час.
АХ
Александр Харченко
А как хотелось чтобы он присел, лет на 50
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7 час.
СЗ
Светлана Зуева
Этого дурачка всегда чем-то пичкают....
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44 мин.
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