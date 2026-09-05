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Армия России ударила "Геранями" по логистическому центру под Киевом

Армия России ударила "Геранями" по логистическому центру под Киевом

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Российские военные уничтожили располагавшийся под Киевом логистический центр ВСУ.

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