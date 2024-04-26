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Министрлар Кабинеты татар язучылары әсәрләрен бастыруга 63 млн сум чамасы акча

Министрлар Кабинеты татар язучылары әсәрләрен бастыруга 63 млн сум чамасы акча бүлеп бирә Татарстанда 2024 елга социаль әһәмиятле әдәбият исемлеге расланды.

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