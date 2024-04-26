Министрлар Кабинеты татар язучылары әсәрләрен бастыруга 63 млн сум чамасы акча бүлеп бирә Татарстанда 2024 елга социаль әһәмиятле әдәбият исемлеге расланды.
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Министрлар Кабинеты татар язучылары әсәрләрен бастыруга 63 млн сум чамасы акча бүлеп бирә Татарстанда 2024 елга социаль әһәмиятле әдәбият исемлеге расланды.