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Что значит «я тебя могну»: в чем смысл песни и популярного мема

Что значит «я тебя могну»: в чем смысл песни и популярного мема

Эта фраза очень популярна у подростков фото: Midjourney / ParentsЕсли ваш ребенок принес из школы новую фразу «Я тебя могну», не стоит паниковать — это не такое страшное слово, как может показаться.

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