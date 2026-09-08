Что значит «я тебя могну»: в чем смысл песни и популярного мема

Эта фраза очень популярна у подростков фото: Midjourney / ParentsЕсли ваш ребенок принес из школы новую фразу «Я тебя могну», не стоит паниковать — это не такое страшное слово, как может показаться.
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