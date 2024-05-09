Военный вальс: Долматовский прочел, Фрадкин сымпровизировал

Материал опубликован в апрельском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». В мае 1914 года в Витебске в семье врачей родился композитор, которого в последние десятилетия существования СССР знала вся страна.
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