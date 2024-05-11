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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Караваев о чемпионской гонке в РПЛ: «Оставшиеся матчи для нас как три финала. Их надо провести более мотивированно и сконцентрированно, чем в Воронеже» 

После 27 туров «Зенит» лидирует в таблице, опережая «Краснодар» и «Динамо» на одно очко. Сегодня сине-бело-голубые сыграют дома с ЦСКА.

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