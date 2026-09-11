В США отметили 25-летие терактов 11 сентября памятной монетой и акцией с дронами

25 лет назад, 11 сентября 2001 года, мир столкнулся с одной из крупнейших террористических атак в истории человечества.
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