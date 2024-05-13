Продолжение про Безумного Макса получит название “Безумный Макс: Пустошь” – Макса может вновь сыграть Том ХардиВчера у журнала TIME состоялось интервью с Джорджем Миллером, в котором режиссер поделился новыми интересными подробностями по следующему фильму во франшизе “Безумный Макс”.