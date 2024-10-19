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Калужские новости

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Трагедия на дороге: в Калужской области мужчина погиб под колесами “Газели”

Трагедия на дороге: в Калужской области мужчина погиб под колесами “Газели”

На автодороге «Ермолино-Боровск—Верея» 19 октября произошла трагедия. Примерно в 1:15 ночи водитель автомобиля «Газель» наехал на местного жителя, который находился на проезжей частиНа автодороге «Ермолино-Боровск-Верея» 19 октября произошла трагедия.

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