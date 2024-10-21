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Прогноз погоды на 21 октября

Прогноз погоды на 21 октября

Прогноз погоды на 21 октября.В Севастополе переменная облачность, без осадков.Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +13…+15°.

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