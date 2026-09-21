Синоптик Фобоса предсказал возвращение "старого" бабьего лета в Москве

Евгений Тишковец из "Фобоса" сообщил, что в Москве к концу сентября ожидается "старое" бабье лето. Под влиянием антициклона температура поднимется до 22 градусов.
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