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Царьград

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Синоптик Фобоса предсказал возвращение "старого" бабьего лета в Москве

Синоптик Фобоса предсказал возвращение "старого" бабьего лета в Москве

Евгений Тишковец из "Фобоса" сообщил, что в Москве к концу сентября ожидается "старое" бабье лето. Под влиянием антициклона температура поднимется до 22 градусов.

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