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«МЮ» при вылете из АПЛ может потерять контракт с adidas на 90 млн фунтов в год. Клуб идет 14-м в таблице, отрыв от зоны вылета – 7 очков

По данным The Telegraph, согласно договору, есть и альтернативный вариант: при неучастии клуба в высшем дивизионе немецкая компания вправе сократить выплаты вдвое – с 90 млн фунтов в год до 45 млн.

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