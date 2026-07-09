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Sergey Ivanov

Армия России «прицельно бьет по АЗС»? Что, будем гордиться, господа диванные патриоты? А вот украинцы на мелочи не размениваются. Вместо того, чтобы бить по конечной точке- АЗС, они уничтожают наши нефтезаводы! Почему мы бережем ИХ заводы? Что, нашим лампасоносным стратегам не понятно, что если уничтожить один нефтеперегонный завод- то ТЫСЯЧА АЗС останется без бензина! Или это уже кому- то из наших олигархов обещано? Всем понятно: Уничтожать АЗС- глупость! Уже потому, что это- слишком мелкая цель для дорогой ракеты. А еще потому, что заменить АЗС- проще не придумаешь! Украинцы будут попросту заправляться прямо от бензовоза! Все- таки какая- то странная эта война..... Похоже, что в этой войне на первом месте стоит чья- то прибыль. Война империалистическая....