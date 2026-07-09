Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 530 подписчиков

Украинский топливный эксперт рассказал, сколько АЗС были уничтожены ударами России

Украинский топливный эксперт рассказал, сколько АЗС были уничтожены ударами России

В последние месяцы Армия России прицельно бьёт по АЗС, особенно в прифронтовых регионах.Около 200 из 5 тысяч украинских автозаправочных станций были уничтожены ударами Армии России за последний месяц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Армия России «прицельно бьет по АЗС»? Что, будем гордиться, господа диванные патриоты? А вот украинцы на мелочи не размениваются. Вместо того, чтобы бить по конечной точке- АЗС, они уничтожают наши нефтезаводы! Почему мы бережем ИХ заводы? Что, нашим лампасоносным стратегам не понятно, что если уничтожить один нефтеперегонный завод- то ТЫСЯЧА АЗС останется без бензина!  Или это уже кому- то из наших олигархов обещано? Всем понятно: Уничтожать АЗС- глупость! Уже потому, что это- слишком мелкая цель для дорогой ракеты. А еще потому, что заменить АЗС- проще не придумаешь! Украинцы будут попросту заправляться прямо от бензовоза! Все- таки какая- то странная эта война..... Похоже, что в этой войне на первом месте стоит чья- то прибыль. Война империалистическая....
Ответить
4 н.