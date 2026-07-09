В последние месяцы Армия России прицельно бьёт по АЗС, особенно в прифронтовых регионах.Около 200 из 5 тысяч украинских автозаправочных станций были уничтожены ударами Армии России за последний месяц.
Украинский топливный эксперт рассказал, сколько АЗС были уничтожены ударами России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Армия России «прицельно бьет по АЗС»? Что, будем гордиться, господа диванные патриоты? А вот украинцы на мелочи не размениваются. Вместо того, чтобы бить по конечной точке- АЗС, они уничтожают наши нефтезаводы! Почему мы бережем ИХ заводы? Что, нашим лампасоносным стратегам не понятно, что если уничтожить один нефтеперегонный завод- то ТЫСЯЧА АЗС останется без бензина! Или это уже кому- то из наших олигархов обещано? Всем понятно: Уничтожать АЗС- глупость! Уже потому, что это- слишком мелкая цель для дорогой ракеты. А еще потому, что заменить АЗС- проще не придумаешь! Украинцы будут попросту заправляться прямо от бензовоза! Все- таки какая- то странная эта война..... Похоже, что в этой войне на первом месте стоит чья- то прибыль. Война империалистическая....
Ответить
4 н.
Свежие комментарии