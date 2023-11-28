Анжела Перл в гороскопе на 29 ноября 2023 года предлагает контролировать свои эмоции ClickioАстролог Анжела Перл настоятельно рекомендует всем, чьи дни рождения приходятся на 29 ноября, проявлять повышенную осмотрительность, быть внимательными к окружающим и заботиться о собственном физическом и психическом здоровье.
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