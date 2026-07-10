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«Бостон» отчислил Дэлано Бэнтона

« Бостон » объявил об отчислении разыгрывающего Далано Бэнтона (26 лет, 203 см). Зарплата игрока в размере 2,8 миллиона долларов за сезон-2026/27 была не гарантирована.

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