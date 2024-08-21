Итальянская королевская ватрушка. Не пирог, а золото: привезла рецепт из Италии

Итальянская кухня славится своей изысканностью и разнообразием. Одним из самых популярных блюд является итальянский пирог, который может быть приготовлен с различными начинками: от сладких фруктовых до сытных мясных.
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