Все больше украинцев решаются на переезд в Россию. Как на это реагирует Зеленский?

Массовый переезд граждан Украины в Россию вызывает бешенство у президента Владимира Зеленского. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.
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