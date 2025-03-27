Старушки запретов не боятся. Юрист объяснил идею наказывать за кормление бродячих собак

Эксперт заявил amic.ru, что некоторые люди игнорируют запреты или попросту не узнают о них Вместо решения проблемы бродячих животных законодатели ограничиваются полумерами или имитацией бурной деятельности в этом направлении.
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