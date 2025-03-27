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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Старушки запретов не боятся. Юрист объяснил идею наказывать за кормление бродячих собак

Старушки запретов не боятся. Юрист объяснил идею наказывать за кормление бродячих собак

Эксперт заявил amic.ru, что некоторые люди игнорируют запреты или попросту не узнают о них Вместо решения проблемы бродячих животных законодатели ограничиваются полумерами или имитацией бурной деятельности в этом направлении.

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Комментарии
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Марина Трянина
столько людей погибают от акул, но никто акул не отстреливает, не усыпляет, загоны им не устраивают, а вот нашли главных врагов государства - собак и придумываю всякие способы их ликвидации. А мб с населением нужно поработать - просветить их, направить мысли в нужную сторону, заняться воспитанием детей.... В ликвидация собак  приведет к экологической катастрофе
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