Старушки запретов не боятся. Юрист объяснил идею наказывать за кормление бродячих собак

Марина Трянина

столько людей погибают от акул, но никто акул не отстреливает, не усыпляет, загоны им не устраивают, а вот нашли главных врагов государства - собак и придумываю всякие способы их ликвидации. А мб с населением нужно поработать - просветить их, направить мысли в нужную сторону, заняться воспитанием детей.... В ликвидация собак приведет к экологической катастрофе