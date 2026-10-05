Путин поддержал идею создать нейросеть для образовательной сферы

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать нейросеть для работы в сфере образования.Искусственный интеллект следует использовать для облегчения работы учителей, но его применение не должно сводить обучение к нажатию кнопок и приводить к ухудшению качества образования, отметил глава государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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