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Аргументы и Факты

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Путин поддержал идею создать нейросеть для образовательной сферы

Путин поддержал идею создать нейросеть для образовательной сферы

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать нейросеть для работы в сфере образования.Искусственный интеллект следует использовать для облегчения работы учителей, но его применение не должно сводить обучение к нажатию кнопок и приводить к ухудшению качества образования, отметил глава государства.

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