Прилетел из Дубая с украшениями на 6 миллионов рублей. Финал оказался неожиданным

В Пулково у пассажира из Дубая изъяли драгоценности на 6 млн рублей.Сотрудники Пулковской таможни обнаружили у прилетевшего из Дубая россиянина незадекларированные ювелирные изделия и часы общей стоимостью более 6 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии