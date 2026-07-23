Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 551 подписчик

Прилетел из Дубая с украшениями на 6 миллионов рублей. Финал оказался неожиданным

Прилетел из Дубая с украшениями на 6 миллионов рублей. Финал оказался неожиданным

В Пулково у пассажира из Дубая изъяли драгоценности на 6 млн рублей.Сотрудники Пулковской таможни обнаружили у прилетевшего из Дубая россиянина незадекларированные ювелирные изделия и часы общей стоимостью более 6 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии