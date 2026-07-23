Прилетел из Дубая с украшениями на 6 миллионов рублей. Финал оказался неожиданным

В Пулково у пассажира из Дубая изъяли драгоценности на 6 млн рублей.Сотрудники Пулковской таможни обнаружили у прилетевшего из Дубая россиянина незадекларированные ювелирные изделия и часы общей стоимостью более 6 млн рублей.