Раскрыт принцип работы изделия для призыва бойцов ВСУ сдаваться

Кнутов: призывающее ВСУ сдаться в плен изделие «Дафни» работает по принципу РЭБ Российское изделие «Дафни», которое призывает бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаваться в плен, является станцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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