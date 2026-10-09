В Краснодаре более 40 подстанций отключились из-за аварии

Аварийное отключение на линии 6-10 кВ в Прикубанском округе обесточило более 40 трансформаторных подстанций, из-за чего без электричества остались потребители на 12 улицах.
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