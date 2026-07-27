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Татар-информ

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Зислис: Билялов получит 95 млн за два года в «Ак Барсе»

Зислис: Билялов получит 95 млн за два года в «Ак Барсе»

Фото: "Татар-Информ" По информации журналиста Михаила Зислиса, который в своем телеграм-канале «Правый хват» детально разобрал сделку, Тимур Билялов за два года гарантированно заработает 95 миллионов рублей (35+60).

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