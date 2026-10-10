Представители германских властей осознали свою фатальную ошибку. Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир заявил, что "мы слишком долго были успешными", в том числе, за счёт дешёвого русского газа, который являлся одним из трёх столпов стабильности ФРГ.