Голос Мордора: Чем нынешний мигрантский кризис отличается от 2015 года

Петр Паринов

Европидары всегда думали и думают причинным местом и считают, что и остальные люди думают как и они.... Достали уже эти дебилы.... Сами расхерачили целые страны, развязали в этих странах бойню и убийства миллионов мирных людей, включая детей и стариков, лишили этих людей в их странах жилья и работы, а теперь пытаются перевести стрелки на ВВП и Россию с Белоруссией... Бесстыжие западные шавки....