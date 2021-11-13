В Европе уже вовсю звучат обвинения в адрес Владимира Владимировича Путина. Мол – это именно он виноват в нынешнем кризисе с мигрантами, он всё продумал, затеял, а Александр Григорьевич Лукашенко – лишь послушная марионетка Обвинения несутся из Польши и Литвы.
Голос Мордора: Чем нынешний мигрантский кризис отличается от 2015 года
Комментарии
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Петр Паринов
Европидары всегда думали и думают причинным местом и считают, что и остальные люди думают как и они.... Достали уже эти дебилы.... Сами расхерачили целые страны, развязали в этих странах бойню и убийства миллионов мирных людей, включая детей и стариков, лишили этих людей в их странах жилья и работы, а теперь пытаются перевести стрелки на ВВП и Россию с Белоруссией... Бесстыжие западные шавки....
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