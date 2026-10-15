Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона о бюджете Москвы на 2027–2029 годы. Документ подготовлен с учетом стратегических планов развития столицы до 2040 года и предусматривает рост доходов по всем основным источникам.
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