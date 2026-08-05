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Кого Никита Михалков оставил ради Анастасии Вертинской и о ком жалеет спустя десятилетия

Кого Никита Михалков оставил ради Анастасии Вертинской и о ком жалеет спустя десятилетия

В мемуарах «Территория моей любви» Никита Михалков посвятил главу девушке, чьё имя не стал раскрывать.

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