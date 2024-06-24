МИД вызвал посла США из-за теракта в Севастополе

МИД России вызвал посла США в Москве Линн Трейси для демарша из-за теракта в Севастополе. Американскому дипломату заявили, что США несут равную с киевским режимом ответственность за убийство мирных граждан ракетами ATACMS.
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