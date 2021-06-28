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«Игра в одни ворота окончена». Лавров дал жесткий ответ Западу

«Игра в одни ворота окончена». Лавров дал жесткий ответ Западу

Заклинания стран Запада о готовности нормализовать отношения с Москвой, если она покается и изменит свое поведение, утратили какой-либо смысл, Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» пишет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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