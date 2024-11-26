Новости СВО: Армия России перешла в наступление ещё на одном участке – в 30 км от Харькова ХАРЬКОВСКОЕ направление Поступают сообщения, что российские войска перешли украинскую границу ещё на одном участке в Харьковской области – в районе Казачьей Лопани.
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