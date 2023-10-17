Небензя назвал показательным и демонстративным голосование по резолюции РФ

Голосование членов Совета Безопасности ООН относительно проекта резолюции по Ближнему Востоку, которое состоялось 16 октября, очень показательно, отметил в своем выступлении постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
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