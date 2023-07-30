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Месси, Бекхэм и Бускетс с семьями поужинали в стейкхаусе в Майами

Месси, Бекхэм и Бускетс с семьями поужинали в стейкхаусе в Майами

С Месси и Дэвидом были жены Антонелла Роккуццо и Виктория Бекхэм соответственно. С Бускетсом пришла его девушка Елена Галера.

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