Финляндия заявила о контакте с Россией и Китаем по расследованию Balticconnector

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии связалось по дипломатическим каналам с Россией и Китаем по вопросу расследования повреждения трубопровода Balticconnector, чтобы выяснить интересующую следователей информацию о причастности стран к повреждению подводного трубопровода.