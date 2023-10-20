Финляндия заявила о контакте с Россией и Китаем по расследованию Balticconnector

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии связалось по дипломатическим каналам с Россией и Китаем по вопросу расследования повреждения трубопровода Balticconnector, чтобы выяснить интересующую следователей информацию о причастности стран к повреждению подводного трубопровода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии