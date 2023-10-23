В Краснодаре полтора года не снабжали бесплатными лекарствами 2-летнего ребенка-инвалида, его мать платила за все сама В Прикубанском округе Краснодара мать 2-летнего ребенка-инвалида в течение полутора лет не могла добиться получения положенных по закону бесплатных лекарств и специализированного питания для сына.
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