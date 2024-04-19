Взятки на стол: в России растет количество осужденных за коррупцию

НС

Наталья Середа

До тех пор пока каждый чиновник не будет питаться из тех торговых точек( рынках) , что и народ,ездить в общественном транспорте, лечиться, учиться и рожать им и их детям в своей стране ничего не произойдет.Они белая кость и далеки от народа.