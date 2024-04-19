Увеличение составило 10–14% в зависимости от квалификации преступления Число приговоров за получение взяток выросло в России за год почти на 14%, следует из данных Судебного департамента при Верховном суде, которые проанализировали «Известия».
Взятки на стол: в России растет количество осужденных за коррупцию
Комментарии
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Людмила Фирстова
Регина, вы ошибаетесь, наоборот строже судят
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20 час.
НС
Наталья Середа
До тех пор пока каждый чиновник не будет питаться из тех торговых точек( рынках) , что и народ,ездить в общественном транспорте, лечиться, учиться и рожать им и их детям в своей стране ничего не произойдет.Они белая кость и далеки от народа.
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17 час.
Алекс Сэм
Судья с народными заседателями- это обвиняемому троим надо денег давать, а присяжные- это 12 человек денег получит.
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15 час.
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