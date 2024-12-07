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Бывшего министра правительства ДНР подозревают в мародерстве

Бывшего министра правительства ДНР подозревают в мародерстве

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержана группа высокопоставленных чиновников. Они подозреваются в мародерстве в особо крупных размерах во время ведения боевых действий, пишет в субботу, 7 декабря, "Коммерсант" со ссылкой на источники.

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