Бывшего министра правительства ДНР подозревают в мародерстве

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержана группа высокопоставленных чиновников. Они подозреваются в мародерстве в особо крупных размерах во время ведения боевых действий, пишет в субботу, 7 декабря, "Коммерсант" со ссылкой на источники.