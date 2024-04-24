Окрашивание хной: основные техники и 10 стильных примеров

Окрашивание хной считается одним из самых безопасных и полезных способов изменить цвет волос. Этот природный краситель не только придает волосам яркий и насыщенный оттенок, но и укрепляет их, стимулирует рост и предотвращает появление перхоти.
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