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ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы: ясалма фәһем мәгарифнең барлык юнәлешләрен колачлый

Татарстан мәгариф системасында бүгенге көндә цифрлы технологияләргә өйрәтү вертикале төзелгән инде, һәм соңгы вакытта төп тренд ясалма интеллектка әверелде.

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